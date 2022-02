Due cambi di lista per l’Inter

L’Inter ha consegnato alla UEFA la lista per la fase finale della Champions League: ci sono due cambi rispetto a quella presentata a settembre. Sono stati inseriti i nuovi acquisti Felipe Caicedo e Robin Gosens che, diversamente da quanto accadeva gli anni, scorsi può giocare in Champions nonostante lo abbia già fatto con la maglia dell’Atalanta. Escono Kolarov che potrebbe ritirarsi e Sensi in prestito alla Sampdoria. L’Inter affronterà il Liverpool all’andata il 16 febbraio alle 21 a San Siro ed il ritorno ad Anfield l’8 marzo; ecco tutti i nominativi in lista.

Portieri: Handanovic, Cordaz, Radu.

Difensori: Dumfries, de Vrij, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Bastoni, Skriniar, Ranocchia.

Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Perisic, Gosens, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Vidal.

Attaccanti: Sanchez, Dzeko, Lautaro, Correa, Caicedo.