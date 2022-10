Sono in campo Empoli e Milan per il match valido per l’ottava giornata di campionato. Problemi per Saelemaekers, entra Krunic

Sono in campo Empoli e Milan per il match valido per l’ottava giornata di campionato. Problemi per Saelemaekers, che ha accusato un problema muscolare.

Al suo posto Pioli ha scelto di far entrare Krunic

The post Problemi per Saelemakers: entra Krunic appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG