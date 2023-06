Processi Juve, Massimiliano Allegri difende la sua squadra per quanto successo nel corso di quest’anno: le dichiarazioni

Massimiliano Allegri a difesa della sua Juve per la stagione che si sta andando a concludere. Il tecnico, in conferenza, ha così parlato delle vicende extra-campo e delle ripercussioni che ci sono state sul morale dei giocatori.

CHE REAZIONE SI ASPETTA – «Dalla squadra mi aspetto una reazione, una bella partita, l’impegno massimale c’è stato sia a Empoli che col Milan. I ragazzi non sono dei robot, è stata una stagione dura che ha messo tante volte a prova il nostro equilibrio. Su questo ai ragazzi non ho da rimproverare niente. Dispiace perché potevamo giocarci una piccola speranzella per entrare nelle prime 4. Così non è successo. Possiamo ora entrare in Europa League ma dipenderà anche dalla Roma e dall’Atalanta in caso di nostra vittoria».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI UDINESE-JUVE

