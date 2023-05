Processo plusvalenze Juve (Sky): la sentenza dovrebbe arrivare in serata. Ecco tutti gli aggiornamenti in casa bianconera

È ancora riunita in Camera di Consiglio la Corte Federale d’Appello per discutere la richiesta di penalizzazione di 11 punti per la Juve, avanzata dal procuratore Chinè, nel processo plusvalenze.

Secondo quanto riferito da Sky, la sentenza sulla penalizzazione della Juventus dovrebbe arrivare in serata.

