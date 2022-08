Progetto Adli: il Milan lo vuole più muscoloso. Ecco il motivo per cui si chiede una trasformazione fisica all’ex Bordeaux

Come sottolinea Tuttosport, tra i tanti nomi di mercato che circolano per la mediana, c’è anche la possibilità di trovare il post Kessie giù a Milanello. Yacine Adli ha ricoperto quel ruolo più volte al Bordeaux.

Ma la Serie A è un campionato più fisico rispetto alla Ligue 1. Per questo nonostante i 186 centimetri di altezza per diventare il nuovo Kessie c’è bisogno di mangiare dei piatti di pastasciutta, fare dei pesi, mettere su un po’ di muscoli. Per il resto ha tutto. Ha il passo, ha i piedi, ha la visione di gioco e pure la garra giusta per poter giocare al fianco di Tonali, o a quello di Bennacer.

