Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni la pensano diversamente sul pronostico del match della 29^ giornata di Serie A tra Inter e Napoli

Durante la trasmissione radiofonica Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno condiviso il pronostico per la partita Inter Napoli, in programma domani, domenica 17 marzo, alle 20.45, valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A.

Zazzaroni ha optato per una doppia, indicando “1 o X”, mentre il collega Caressa ha preferito puntare su una singola, dichiarando “1”.

L’articolo Pronostico Inter Napoli, Caressa e Zazzaroni si dividono proviene da Inter News 24.

