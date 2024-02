L’attaccante argentino ha quasi la media di un goal segnato a partita: i prossimi mesi saranno decisivi per record e prolungamento.

L’Inter batte anche l’Atalanta 4-0 e si avvicina al ventesimo Scudetto della sua storia; Lautaro Martinez ha giocato la sua ormai solita splendida gara al netto del rigore sbagliato.

Prossimi obiettivi

Innanzitutto il record di goal in una singola stagione di Serie A detenuto in coabitazione da Immobile ed Higuain non è così vicino: il Toro è a quota 23 reti, ne mancano 13 per eguagliare i due succitati. Il rendimento del 10 nerazzurro è straordinario e sta raggiungendo vette mai toccate prima: c’è però ancora il tallone d’Achille riguardante i tiri dagli 11 metri, quello di ieri è l’errore numero 8 su 22 calciati. Un obiettivo alla portata sembra il raggiungimento di Angelillo che con 33 goal in campionato detiene il record all’Inter. In ogni caso siamo sicuri che il vero obiettivo di Lautaro è lo Scudetto; se verranno altri primati, tanto meglio.

Lautaro Martinez Supercoppa Italiana

Le negoziazioni

A Madrid a metà marzo si giocherà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l’Inter che dovrà difendere l’1-0 dell’andata; secondo la Gazzetta dello Sport però in quei giorni nella capitale spagnola dovrebbe esserci anche un importante incontro con l’entourage dell’attaccante per parlare nuovamente del rinnovo del contratto. Quello attuale prevede uno stipendio di 6 milioni a stagione fino al 2026, si punta di prolungarlo per altre 2 stagioni. L’attaccante chiede 10 milioni a stagione mentre i dirigenti si fermano per ora ad 8 più bonus.

