Un tifoso dell’Inter si scaglia contro la protesta della Curva Nord denunciando un episodio avvenuta in occasione di Inter-Genoa

La protesta della Curva Nord dell’Inter – che è rimasta fuori da San Siro per contestare i provvedimenti presi dopo gli scontri contro i tifosi della Juventus lo scorso 4 febbraio – continua a tenere banco. Un tifoso nerazzurro ha raccontato a La Presse un episodio in cui i sostenitori organizzati avrebbero bloccato l’accesso allo stadio in occasione della sfida con il Genoa.

LE PAROLE – «Ieri sera gli ultras dell’Inter ci hanno impedito di entrare in curva, si sono messi davanti agli ingressi bloccandoci. Io allo stadio voglio entrare e non voglio essere sequestrato mentre le forze dell’ordine e la sicurezza dello stadio assistono impassibili a questo sopruso. Non è pensabile che per colpa di qualcuno si puniscano tanti e questi tanti continuino a essere penalizzati da veri e propri atteggiamenti camorristici. Questo non è tifo o sostegno per l’Inter, ma è semplicemente la riconferma che di amore per la squadra c’è ben poco, mentre di interessi ne girano tanti».

L’articolo Protesta Curva Nord, denuncia di un tifoso: «Bloccati davanti agli ingressi, la polizia..» proviene da Inter News 24.

