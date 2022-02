Il calciatore argentino non ha ancora rinnovato il suo contratto con i bianconeri: presto il confronto.

La nuova Juventus di Vlahovic girerà ancora attorno all’estro di Paulo Dybala? Secondo la redazione di Sportmediaset, il clima attorno alla Joya si sarebbe rasserenato. Il club bianconero incontrerà presto il suo numero 10 per ribadire la sua proposta: poco più dei 7 milioni di euro che percepisce attualmente Vlahovic per continuare insieme. Prendere o lasciare.

Ora la palla passa a Dybala, molto legato alla Juventus ma anche tentato da una nuova esperienza. L’Inter di Marotta farebbe carte false per averlo. Da capire se le richieste dell’attaccante collimeranno con le necessità della società. Il nuovo tetto per gli stipendi voluto da Arrivabene è un limite che il club non ha intenzione di superare.

