La trattativa per il difensore centrale del Lille entra ufficialmente nel vivo: i dettagli dell’incontro.

Il Milan muove passi concreti per Sven Botman. Come riportato da NotizieMilan.it, l’entourage del calciatore olandese ha appena lasciato la sede del Milan in Via Aldo Rossi a Milano. Un incontro di circa un’ora e mezza al quale hanno partecipato i rappresentanti di Sven Botman, Nikkie Bruinenberg e Francesco Miniero, manager dell’agenzia “Muy Manero”.

Botman è il primo obiettivo per la difesa del Milan della prossima stagione. Dopo il tentativo andato in scena nell’ultima sessione di calciomercato, la dirigenza rossonera vuole approfittare delle acque più calme per piazzare il colpo. La trattativa è partita e i rossoneri sono ottimisti. Pioli avrà il suo rinforzo in difesa.

