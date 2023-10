Ivan Provedel espulso in Sassuolo-Lazio, poi interviene il VAR e toglie il rosso di Di Bello: l’episodio da moviola

Brivido per Ivan Provedel in Sassuolo-Lazio. Il portiere biancoceleste al 61′ in un’uscita fuori area calcola male i tempi dell’uscita e il pallone, con un rimbalzo, ha rischiato di superarlo.

Il portiere va in uscita alta con le mani. Fischio arbitrale di Di Bello che mostra il rosso al portiere. Il VAR interviene allora per decidere se confermare la decisione dell’arbitro e, dopo il review, decide invece di annullare il rosso: nonostante il portiere con i piedi è fuori area, le mani sono sulla linea dell’area e così, dopo 3′ di check, Di Bello toglie il rosso al portiere.

