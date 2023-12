Il portiere della Lazio, Ivan Provedel, ha parlato così in vista del prossimo match di campionato che sarà contro l’Inter

Intervenuto in zona mista al termine di Atletico Madrid Lazio, il portiere biancoceleste Ivan Provedel ha parlato così, rivolgendo la propria attenzione anche alla prossima sfida contro l’Inter in campionato.

LE PAROLE – «Per me il fatto che una gara possa indirizzare un’intera stagione… non la vedo come una grande cosa. Significherebbe rimanere sempre appesi all’episodio. Noi invece dobbiamo avere una crescita interiore, di squadra, che deve andare al di là dei risultati. Le prestazioni stanno migliorando, subiamo sempre meno, dobbiamo solo pensare a lavorare e fare del nostro meglio. Domenica è una grande occasione per tirar su la testa».

L’articolo Provedel sfida l’Inter: «Domenica una grande occasione per tirar su la testa» proviene da Inter News 24.

