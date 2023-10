L’ex attaccante Roberto Pruzzo mette in guardia l’Inter in vista del match di Champions League di questa sera col Benfica: le parole

Sulle frequenze di Radio Radio, Roberto Pruzzo snocciola un consiglio all’Inter, questa sera in campo a San Siro nel match di Champions col Benfica.

LE PAROLE- «L’Inter è chiamata a ripetere quello che di grande ha fatto l’anno passato, le portoghesi nei gironi sono sempre ostici. Ma siamo agli inizi e ci possono essere delle sorprese. Quando ho visto l’Inter con la Salernitana, dicevo ‘ecco si stanno preparando, contengono nel primo tempo per poi vincere la partita nel secondo tempo’. In questo senso però non te lo puoi permettere, devi schierare la squadra migliore, ma può andare avanti e vincere questo girone».

L’articolo Pruzzo consiglia l’Inter: «Col Benfica bisogna evitare questa cosa» proviene da Inter News 24.

