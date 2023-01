Sono queste le parole di Roberto Pruzzo a Radio Radio, parla dell’Inter ma in generale della corsa Scudetto.

Ecco cosa dice Roberto Pruzzo a Radio Radio, discute così dell’Inter ma soprattutto della gara scudetto: “Io penso che il Napoli abbia veramente una grande occasione. Ci sono delle incognite, ma anche un valore di campo che mi fa pensare che il Napoli abbia l’occasione per farne una e mica da poco. Se l’Inter va a -14 è andata, quindi credo che Luciano Spalletti abbia preparato bene la situazione. Ultimamente ha perso qualche amichevole, ma la condizione della squadra mi sembra migliore. Poi è chiaro che ci sono delle incognite, ma il Napoli in questo mese può indirizzare il campionato.“

Antonio Sabato su TMW parla di Skriniar: “L’Inter rischia di perdere Skriniar e deve trovare un’alternativa. Per l’Inter l’obiettivo Scalvini è molto interessante. Farei un grosso sacrifico per Scalvini che con Bastoni andrebbe a formare una bella difesa. Beata gioventù e sei a posto per anni.“

