Pruzzo: «Udinese squadra pericolosa, l’Inter deve stare attenta» Le parole dell’ex bomber giallorosso sulla sfida di stasera

Intervenuto sulle frequenze di Radio Mattino, l’ex attaccante, Roberto Pruzzo, ha parlato del match tra Inter ed Udinese:

«Sulla carta è una partita difficile, perché ultimamente l’Udinese ha vinto a Milano col Milan. Può rappresentare, anche numericamente per la legge dei grandi numeri e quant’altro, un ostacolo. Sotto quell’aspetto devi stare molto attento, il divario tra le due squadre è enorme ma non puoi sottovalutare niente e nessuno. Altrimenti rischi di ritrovarti secondo, con tutto quello che ne consegue di pressione psicologica eccetera. Tutti pensano che l’Inter sia favorita per il campionato, giocare dopo diventa sempre un attimino più pesante. Staremo a vedere, però l’Udinese è una squadra pericolosa».

