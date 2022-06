Il presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi sostiene che ci saranno tanti cambiamenti nel club a partire dalla stagione che sta per cominciare.

Nasser Al-Khealifi ai microfoni di Le Parisien ufficializza un deciso cambio di tendenza del Paris Saint Germain. “Non vogliamo più nomi appariscenti. È la fine dei lustrini che luccicano. Bisogna essere realisti, non possiamo sempre sognare in grande. Zidane? Non abbiamo parlato con lui, abbiamo fatto un’altra scelta per la prossima stagione”.

Mg Roma 17/02/2016 – Champions League / Roma-Real Madrid / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Zinedine Zidane

“Sarà la miglior opzione per la nostra idea tattica. Galtier? Siamo in trattative con il Nizza, non è un segreto. Chi non fa parte del progetto, deve andarsene. C’è chi ha approfittato della situazione in passato, ma ora è finita. Torneremo a concentrarci sui prodotti del nostro settore giovanile. Avremo il miglior centro di formazione al mondo: il nostro obiettivo è avere una squadra fatta solo di calciatori parigini nei prossimi anni“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG