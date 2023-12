Le parole di Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, sul futuro di Luis Enrique in panchina

Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, ha parlato a Canal + dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League.

PAROLE – «Abbiamo giocato con il nostro stile e sui nostri livelli. Siamo contenti del nostro allenatore, del suo lavoro e dello stile che sta impostando perché è quello che vogliamo. Vogliamo essere una squadra che attacca e Luis Enrique è molto motivato in questo senso. Lo abbiamo messo sotto contratto per questo motivo e anche con il Dortmund abbiamo avuto tante occasioni per segnare, ma il calcio è questo. Mercato? Non lo so, ci sono ancora alcune settimane davanti a noi, vedremo».

