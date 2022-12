Nasser Al Khelaifi, patron del PSG, ha parlato del possibile passaggio di Marcus Rashford nelle file del club parigino

Nasser Al Khelaifi, patron del PSG, ha risposto così alle domande su un possibile acquisto di Marcus Rashford. Le dichiarazioni a Sky Sports UK.

LE PAROLE – «È un giocatore davvero straordinario. Se dovesse costare zero, tutti i club gli daranno la caccia, questo è certo! Non ci nascondiamo, ci abbiamo già parlato ma non era il momento adatto per le due parti. Perché non quest’estate? Magari potremmo parlargli direttamente, ma non adesso. Lasciamo che si concentri sulla Coppa del Mondo, poi dopo gennaio, con un po’ di fortuna e se ci interessa, parleremo con lui».

L’articolo PSG, Al Khelaifi svela: «Rashford? Magari dopo gennaio…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG