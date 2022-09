Le parole del nuovo ds del PSG, Campos: «Non sono totalmente soddisfatto del nostro mercato e non solo per il mancato arrivo di Skriniar»

Intervista da RMC Sport, il ds del PSG, Luis Campos, ha parlato del calciomercato dei parigini, in particolare al mancato arrivo di Skriniar. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo provato a prenderlo, così come altri difensori, visto che ci serviva un giocatore in quel ruolo, ma non ci siamo riusciti. Non sono totalmente soddisfatto del nostro calciomercato e non solo per il mancato arrivo di Skriniar. Vogliamo arrivare molto vicini alla perfezione, pur consapevoli che raggiungerla è estremamente difficile».

L’articolo PSG, Campos: «Non sono soddisfatto del mercato» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG