Mbappé rientrato oggi dalle vacanze, domani Al-Khelaifi sarà a Parigi: possibile l’incontro per decidere della permanenza o la cessione

Kylian Mbappé è rientrato dalle vacanze e si è unito al ritiro del PSG nel centro sportivo di Poissy. Domani invece ad essere a Parigi sarà Nasser Al-Khelaifi ed è possibile che i due si incontreranno.

Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il proprietario del PSG parlerà alla squadra e al nuovo allenatore Luis Enrique in vista delle prime amichevoli precampionato e della tournée in Giappone. Dopo di che ci sarà la resa dei conti con il francese: se non accetterà accetterà di prolungare il contratto, dovrà trovare una nuova squadra entro il 31 luglio.

