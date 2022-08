Le parole del tecnico del psg Galtier: «Attualmente il club è al lavoro per trovare la miglior soluzione possibile per Icardi»

Christophe Galtier ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Montpellier. Di seguito le parole del tecnico del PSG.

ICARDI – «Ho parlato con lui e gli ho spiegato che voglio lavorare con un gruppo ristretto di giocatori. Attualmente il club è al lavoro per trovare la miglior soluzione possibile. É reduce da due anni complicati in cui ha giocato poco ed ha la necessitò di rilanciarsi altrove. Credo che andare a giocare nel posto giusto farebbe bene alla sua carriera».

MERCATO – «Sono in contatto con Campos per prendere il giocatore che ci serve. Non abbiamo bisogno di qualcuno solamente per far numero».

KEYLOR NAVAS – «Fin dal mio arrivo ho messo in chiaro che Donnarumma è il titolare e Navas la riserva. Gigio ovviamente è soddisfatto, mentre per Keylor è più difficile. Ciò non toglie che resta un professionista esemplare e merita rispetto».

DEBUTTO CASALINGO – «Sarà una grande emozione. I ragazzi lavorando duramente e meritano il sostegno dei tifosi. Messi è un esempio per tutti; nonostante tutti i suoi successi non è ancora sazio. I suoi compagni lo ammirano. Mbappé? Non è ancora in condizione, ma a breve tornerà disponibile».

L’articolo PSG, Galtier: «Icardi deve giocare altrove, ho parlato con lui» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG