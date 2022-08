Napoli, le parole di Lobotka: «Il mister Spalletti ha grande fiducia in me e ciò mi gratifica. Personalmente mi sento bene»

Stanislav Lobotka, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Di seguito le sue parole sulla pre-season e la stagione futura del Napoli.

SQUADRA – «Mister Spalletti ha grande fiducia in me e ciò mi gratifica. Personalmente mi sento bene. Nella pre-season abbiamo lavorato duramente, raggiungendo una buona condizione fisica che speriamo di dimostrare già a partire dal match contro il Verona. La nostra rosa è cambiata molto: è molto lunga – e questo è importante in virtà dei tanti impegni – ed i nuovi arrivati mi hanno fatto un’impressione positiva. Kvara assomiglia ad Insigne e farà bene. Anche Kim e Ostigard hanno messo in mostra ottime qualità».

FIDUCIA – «La poca fiducia nei nostri confronti è un bene in quanto ci permette di avere meno pressione. E’ vero che abbiamo perso Koulibaly, Insigne e Mertens, ma siamo convinti di essere altrettanto forti. Non vediamo l’ora di scendere in campo per i nostri tifosi».

