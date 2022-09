Alla fine l’Inter è riuscita a resistere a tutte le offerte provenienti dal Paris Saint Germain per il difensore slovacco.

Christophe Galtier in conferenza stampa non si scompone nonostante il mancato arrivo di Milan Skriniar dall’Inter; ecco le sue parole. ”Il mancato arrivo di un difensore che porterà a un cambio di sistema? Un allenatore deve adattarsi a qualsiasi situazione”.

“Forse dovrò adattarmi, ma io non voglio cambiare il mio sistema. La cosa più importante è che questa sessione di mercato sia finita. Faremo con la rosa che ho a disposizione, che è di qualità. Gennaio? Sapete, per un allenatore la finestra di gennaio è molto lontana, in questo senso ho totale fiducia in Luis Campos che gioca d’anticipo. Devo rimanere concentrato sulle tante partite”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG