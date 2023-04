Marco Verratti, centrocampista del PSG, si è infortunato e salterà la sfida di Ligue 1 decisiva per il campionato contro il Nizza

Marco Verratti, centrocampista del PSG, si è infortunato e salterà la sfida di Ligue 1 decisiva per il campionato contro il Nizza. L’azzurro ha rimediato, più precisamente, un infortunio muscolare al tendine del ginocchio destro. Di seguito riportiamo il bollettino medico del club francese dopo l’allenamento di oggi.

BOLLETTINO – Marco Verratti resterà in cura per un infortunio muscolare al tendine del ginocchio destro. Un nuovo aggiornamento sarà dato in 4 giorni.

L’articolo PSG, infortunio per Verratti: il centrocampista salterà il match con il Nizza proviene da Calcio News 24.

