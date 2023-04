Michele Serena, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del momento della squadra di Vincenzo Italiano. Ecco le sue dichiarazioni

Michele Serena, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno Toscana.

PAROLE – «Eventuale finale Coppa Italia Nella partita secca possono anche esserci delle sorprese, mentre nel doppio confronto prevale molto spesso la squadra più forte. E la Fiorentina, ad oggi, è davvero una delle migliori squadre in Italia. Penso che ci sia stato un problema a corso d’opera, ovvero la gestione della coppa europea e di un triplice impegno. La Viola ha pagato dazio finché non ha preso le misure. Chi vorrei in finale? Conoscendo l’ambiente viola, la Juventus sarebbe l’ideale per infiammare il clima».

