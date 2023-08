Ecco i momenti salienti dell’ultima amichevole del tour nipponico dell’Inter contro il Psg: il video con i gol

L’Inter ha chiuso in bellezza la tourneè in Giappone, battendo per 2-1 il Psg dell’ormai ex capitano Skriniar.

Ecco gli highlights del match, pubblicati sull’acoount Twitter dei nerazzurri, in cui si ripercorrono i momenti salienti della partita.

Qui, invece, il video su Youtube.

L’articolo PSG-Inter 1-2, gli highlights del match -VIDEO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG