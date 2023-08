Psg-Inter 1-2, Hernandez: «Sconfitta Ci siamo comunque divertiti» Le parole del terzino

In seguito alla sconfitta per 1-2 contro l’Inter, il terzino del Paris Saint Germain, Lucas Hernandez ha commentato la sfida ai microfoni di PSG TV.

LE PAROLE- «Stiamo cercando di prepararci al meglio per essere pronti in vista della prima partita di campionato. Queste partite ci aiutano a conoscerci meglio, questo vale per me che sono appena arrivato, per esempio. Abbiamo imparato e messo a punto tante cose qui in Giappone, come voleva il mister. È vero che i risultati non ci hanno sorriso, ma ci aiuta ad imparare. Continueremo a lavorare insieme per cercare di essere pronti per la prima partita contro il Lorient e vincere. Ci siamo divertiti molto con i nostri fan giapponesi, è stato fantastico. Abbiamo anche avuto il tempo di goderci Tokyo e Osaka, ci siamo divertiti, ma abbiamo anche lavorato molto duramente. Il tempo non è stato facile, c’è molto caldo e umidità, ma ci ha aiutato a prepararci al meglio. Abbiamo ancora una partita in Corea e poi torneremo a Parigi per preparare bene la prima partita»

