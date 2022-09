Ecco il comunicato della Uefa su un indagine aperta sui tifosi della Juventus dopo il match contro il PSG: i dettagli

La Uefa ha aperto un’indagine sui tifosi della Juventus dopo il match contro il PSG per alcuni cori a carattere discriminatorio. Ecco di seguito il comunicato:

«In conformità con l’articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare UEFA, un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA è stato nominato per condurre un’indagine disciplinare in merito alle accuse di comportamento discriminatorio da parte dei tifosi della Juventus durante la partita della fase a gironi di UEFA Champions League 2022/23 tra il Paris Saint – Germain

e la Juventus che è stata giocata il 6 settembre in Francia. Le informazioni in merito all’indagine saranno rese disponibili in a tempo debito».

