Nell’intervista rilasciata a Globoesporte, Leonardo ha parlato anche del suo periodo al PSG. Di seguito le sue parole.

ARRIVO AL PSG – «Diverso da club di tradizione secolare, hanno costruito qualcosa che forse nessun altro avrebbe potuto. Sono un caso differente, nascono negli anni ’70 nella città del glamour, forse la più bella al mondo. L’obiettivo era competere in Champions League ed essere tra i primi 5 club del pianeta. Però la Champions non è semplice da vincere: guardate il City, ce l’ha appena fatta dopo 15 anni di tentativi. Prima o poi accadrà anche per loro».

CONSIGLIO A MBAPPE DI LASCIARE IL CLUB – «Ho già risposto, vorrei non tornare sull’argomento. È la mia opinione».

MESSI – «Lui vive nell’Olimpo del calcio. Ed è stato Messi per vent’anni…».

NEYMAR IN ARABIA – «Non sarà solo lui ad andare lì. Io ho giocato in Giappone quando avevo 24 anni, poteva essere una scelta del tutto discutibile ma per me è stata una cosa meravigliosa. Non è un campionato che conosciamo a fondo, ma può mantenere il suo livello e la forma anche lì. Basta volerlo. Si è sentito coinvolto all’interno di un movimento enorme».

COSA NON HA FUNZIONATO CON QUEL TRIDENTE – «Non penso c’entri l’ego. Questi sono ragazzi che risolvono più problemi di quanti non ne creino, se pensi di dover risolvere un loro problema, ne fai parte. Bisogna assumersi oneri e onori, fa parte del gioco. Se costruisci un attacco del genere hai fatto il massimo, se non funziona non è per un solo motivo. I dirigenti devono mettere in condizione certi calciatori e farli stare bene, chi vince il campionato alla fine è il club».

