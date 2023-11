Le parole di Luis Enrique, tecnico del PSG, sul ritorno di Gianluigi Donnarumma a San Siro: «Dovrà rimanere concentrato»

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di Champions League tra Milan e PSG. Di seguito le sue parole su Donnarumma.

«È normale nel calcio. Donnarumma ha già giocato qui con l’Italia. Fa parte del calcio questo tipo di episodi. Lui deve stare concentrato, altri giocatori hanno vissuto la stessa cosa. Gli amori contestati sono i più desiderati. Questo succede ai calciatori quando cambiano squadra, non è niente di particolare. Esperienza unica per lui, noi faremo il nostro compito nella maniera migliore. Sarà un tifo bellissimo, cercheremo di sfruttare questo ambiente per vedere una bellissima partita di calcio per la gente che verrà».

