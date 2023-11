Le parole di Luis Enrique, tecnico del PSG, a rimprovero di Mbappé dopo la tripletta del francese con il Reims

Il PSG batte il Reims grazie alla tripletta di Mbappé, ma a fine partita il tecnico Luis Enrique è molto critico con la stella dei parigini. Di seguito le sue parole, riportate da Fabrizio Romano.

«Non sono molto contento con Kylian oggi. Non ho niente da dire sui gol, ma può aiutare di più la squadra in modi diversi. É un fuoriclasse e vogliamo di più da lui. Gli parlerò di questa cosa in privato come prima cosa».

