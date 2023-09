Si conclude con la vittoria dei parigini il classico della Ligue 1 tra il PSG, che aggancia il Monaco in classifica, e il Marsiglia

Si conclude con la vittoria del PSG il classico della Ligue 1 contro il Marsiglia. I parigini confermano il buon periodo di forma, mentre per l’OM la situazione, già difficile per via delle tensioni tra piazza e dirigenza, non cambia.

Al Parco dei Principi i padroni di casa vincono 4-0: a segno Haikimi, Kolo Muani e poi la doppietta di Goncalo Ramos.

