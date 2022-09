L’attaccante del PSG Mbappé si è raccontato in una intervista al Wall Street Journal

Kylian Mbappé, talento del PSG, si è raccontato in una intervista al Wall Street Journal.

DIFETTI – «Credo che a volte sono troppo competitivo. È una buona cosa esserlo in campo, ma nella vita quotidiana non fa bene esserlo così tanto. Voglio sempre essere il migliore, voglio dimostrare a tutti che posso vincere, ma so che non è necessario farlo sempre».

GALTIER – «Con Galtier ho un nuovo compito, vuole che giochi in profondità per essere importante per gli appoggi, per fare in modo che mi allacci bene con Messi e Neymar. Voglio adattarmi al meglio a queste indicazioni».

L’articolo PSG, Mbappé si racconta: «Un mio difetto? A volte sono troppo competitivo…» proviene da Calcio News 24.

