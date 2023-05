Finita la sospensione di Lionel Messi al PSG: l’argentino torna a disposizione di Christophe Galtier per la trasferta in Corsica

Lionel Messi ritorna a disposizione di Christophe Galtier. Come riportato da L’Equipe il PSG ha deciso di concludere la sospensione.

L’argentino è rientrato in gruppo oggi e sarà disponibile per il tecnico dei parigini in vista della trasferta in Corsica contro l’Ajaccio.

