Psg Real Sociedad, al Parco dei Principi l’andata dell’ottavo di finale di Champions League: le ultime di formazioni e dove vederla

Al Parco dei Principi l’andata dell’ottavo di finale di Champions League tra Psg e Real Sociedad. Si affrontano due squadre molto interessanti e con un buon calcio. Nella fase a gironi hanno vissuto momenti opposti. Gli spagnoli vincendo il proprio girone con l’Inter, mentre i francesi arrivando secondi in un gruppo di ferro con Dortmund, Milan e Newcastle. C’è tanta attesa attorno alla partita perché i baschi rappresentano anche una delle piacevoli sorprese della competizione. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Galan, Le Normand, Zubeldia, Traoré; Merino, Zubimendi, Mendez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil.

Psg-Real Sociedad: orario e dove vederla

Al Parco dei Principi andrà in scena l’ottavo di finale tra Psg e Real Sociedad con fischio d’inizio alle ore 21. La gara sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport oppure sull’App dedicata e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Tablet e Smartphone. In alternativa sarà possibile vederla su Medasiet Infinity e Now.

