Le parole di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, dopo la vittoria dei Citizens in Champions League

Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di TNT Sports dopo la vittoria del Manchester City in Champions League contro il Copenhagen. Di seguito le sue parole.

«L’importante era non perdere la qualificazione qui. Abbiamo subito un gol evitabile ma a volte succede. Abbiamo reagito bene e abbiamo segnato il secondo gol prima dell’intervallo. So cosa è successo qui al Bayern e al Man United, quanto può essere intenso e difficile affrontarli, abbiamo trovato il ritmo perfetto per giocare. È stato davvero, davvero bello. Sono così orgoglioso che abbiamo giocato a quel ritmo, era perfetto. Siamo stati pazienti nei momenti giusti. Sono davvero orgoglioso della squadra, ma non è finita. Il terzo gol ci aiuta molto e speriamo di poter completare l’opera in casa davanti ai nostri per passare al turno successivo».

