Il PSG ha comunicato di aver completato l’acquisto di Lee Kang-in dal Maiorca. Le parole del calciatore sudcoreano

Lee Kang-in è un nuovo calciatore del PSG. Il centrocampista classe 2001 sudcoreano, ha ultimato il suo passaggio dal Maiorca ai francesi. Di seguito le sue parole.

ARRIVO – «È un piacere poter entrare a far parte del Paris Saint-Germain, è uno dei più grandi club del mondo, con alcuni dei più grandi giocatori del mondo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».

POSIZIONE – «La mia posizione in campo può variare, sono un centrocampista capace di giocare su entrambe le fasce. Sono un giocatore di palla abile e confortevole. Ho tanta voglia e sete di vittorie. Sono al servizio del collettivo, con l’obiettivo che vinca la squadra».

CLUB – «Conosco il Paris Saint-Germain da quando ero molto giovane. È una delle migliori squadre del mondo. Anch’io seguo da molto tempo il campionato francese. È un campionato molto competitivo, con molti giocatori di grande talento».

OBIETTIVO – «Il mio obiettivo è aiutare sempre la squadra il più possibile, aiutare il club a vincere ogni partita e quanti più titoli possibile».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «È un piacere essere in grado di unirsi al Paris Saint-Germain. È uno dei più grandi club del mondo, con alcuni dei più grandi giocatori del mondo. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi e renderli felici in campo».

