Le parole di di Manuel Ugarte, centrocampista uruguagio dell PSG, dopo il suo trasferimento. Tutti i dettagli

Manuel Ugarte ha parlato del PSG ai microfoni di ESPN.

LE PAROLE – «E’ una squadra totalmente diversa, una delle migliori al mondo per qualità dei giocatori, è anche una squadra che si sta formando. Sono molto felice perché è un nuovo passo che faccio nella mia carriera e mi sento preparato… Le prime settimane sono state difficili per me perché allo Sporting Lisbona mi sono sempre sentito molto a mio agio e felice e andare a Parigi richiede un po’ di adattamento, ma sento che ora sto molto bene, con molta fiducia, e anche i miei compagni stanno cercando di aiutarmi. Tutto sta andando nella giusta direzione».

