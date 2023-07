Accordo raggiunto tra il PSV Eindhoven e il Racing Club per l’estensione del prestito dell’attaccante Maximiliano Romero

Il sito del Psv Eindhoven ha pubblicato la notizia che il club olandese e quello argentino del Racing Club hanno concordato un’estensione dell’attuale contratto di prestito di Maximiliano Romero, prolungandolo di sei mesi fino al 1° gennaio 2024.

Nell’attuale campionato sudamericano l’attaccante è andato a segno 4 volte, l’ultima delle quali ieri, in occasione della vittoria della sua squadra per 4-0 sul campo del Colon, gara nella quale ha firmato anche un assist per il gol di Nicolas Oroz.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG