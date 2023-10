L’attaccante del Milan, Christian Pulisic, dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro il PSG ha parlato così

Nel postpartita di PSG Milan, Christian Pulisic si è espresso così ai microfoni di Prime Video.

LE PAROLE – «Dobbiamo imparare da questa serata, non ci aspettavamo un risultato del genere ma loro hanno segnato e noi no, questo è ciò che ha fatto la differenza. Perché non ho tirato? Non è facile rispondere a questa domanda, ho fatto un errore: dovevo tirare invece di passarla».

