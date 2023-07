Pulisic esce allo scoperto: «Ecco quali sono i miei obiettivi». Le parole e i pensieri personali del nuovo acquisto rossonero

Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di Bleacher Report dei suoi obiettivi. Ecco le parole del nuovo acquisto rossonero:

«Quello che voglio è giocare con continuità che è una cosa che ti devi guadagnare. Farò il mio meglio per guadagnarlo. Non voglio lamentarmi di nulla sul perché non giocavo gli scorsi anni: ora ho una nuova opportunità. Per me è più una questione di costanza. È essere quel giocatore che può costantemente creare gol ed essere una parte importante della squadra e farlo con costanza. Penso di aver avuto grandi momenti di gloria a Londra e di averne avuti davvero belli. Ma è solo una questione di impegno settimanale, come ho già detto».

