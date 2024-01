Pulisic mette gli obiettivi per la prossima stagione: «Vincere trofei e…». Le parole dell’attaccante rossonero

Il rossonero Pulisic ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver ricevuto il premio “US Soccer Male Player of the Year” per il 2023.

OBIETTIVI– «Vincere trofei nel prossimo anno, continuando a perseguire il mio sogno con determinazione e passione».

L’INTERVISTA COMPLETA DI PULISIC

