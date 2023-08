Pulisic già nella storia del Milan: è il quinto giocatore rossonero a riuscire in questo. Il dato sull’americano

Impatto clamoroso di Christian Pulisic con la maglia del Milan. L’americano, arrivato in estate dal Chelsea, ha già segnato due gol nelle prime due partite ufficiali con i rossoneri.

Com riportato da Opta, Christian Pulisic è diventato il 5° giocatore a segnare in entrambe le sue prime due presenze con il Milan in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Oliver Bierhoff, Andriy Shevchenko, Mario Balotelli e Jérémy Ménez.

