Pulisic Milan, Massara lo esalta: «Pochi come lui, in Serie A…». Le sue dichiarazioni sul nuovo acquisto dei rossoneri

Dario Massara è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare di calciomercato. Di seguito le sue parole su Christian Pulisic, nuovo acquisto del Milan.

MASSARA – «Pulisic secondo me è quello che può far meglio. Ha caratteristiche che si sposano meglio con il campionato italiano, ce ne sono pochi con quello strappo, gamba e velocità di esecuzione. Un giocatore che dalla metà campo in su può giocare in tutti i ruoli. Tra i nuovi penso che è quello che possa fare meglio, è il più strutturato»

