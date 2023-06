Pulisic Milan, rossoneri chiari col Chelsea: non si andrà oltre questa cifra per portare in Italia l’esterno

Dopo aver praticamente chiuso per Loftus-Cheek, il Milan guarda ancora in casa Chelsea per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. In tal senso piace e non poco Pulisic.

Come riportato da Sport Mediaset la trattativa con i Blues non è ancora stata definita, ma il giocatore vuole andare via per giocare con continuità. I rossoneri, però, non hanno intenzione di andare oltre i 10 milioni di euro.

