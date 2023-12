Pulisic non vede l’ora di giocare: «Domani ci sarà quest’atmosfera». Le parole del rossonero alla vigilia del match

Il giocatore del Milan Pulisic ha parlato alla vigilia della sfida contro il Newcastle. Ecco le sue parole.

GIOCARE AL ST. JAMES PARK «Ci ho già giocato, sarà un’atmosfera calda, sarà importante per noi come per loro, non vediamo l’ora di disputare questo tipo di sfida

