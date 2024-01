Pulisic raggiungerà Messi in America «Spero di avere altri grandi anni in Europa». Le parole del rossonero

Il rossonero Pulisic ha rilasciato un’intervista al The Athletic in cui ha parlato anche del suo futuro.

RITORNO IN AMERICA – «Ovviamente non sono un giocatore vecchio. Spero di avere davanti a me dei grandi anni in Europa. Sto amando il mio tempo qui, quindi ovviamente la MLS non è nella mia testa al momento. Ma sì. Alla fine della mia carriera Assolutamente sì. Devo dire che è stata fatta molta, molta strada da quando ho iniziato… quasi 10 anni fa, quando mi sono trasferito in Europa. Il gioco negli Stati Uniti è cambiato moltissimo da allora, persino dalla MLS a oggi, e ho visto un cambiamento enorme per quanto riguarda il sostegno negli Stati Uniti; sai, il sostegno alla squadra nazionale e anche ai club che ora vedono Messi a Miami, e cose del genere. C’è così tanto fermento intorno a questo sport e credo che nei prossimi anni non potrà che migliorare»

L’INTERVISTA DI PULISIC AL THE ATHLETIC

