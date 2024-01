Pulisic ricorda la prima rete in rossonero: «È stato un momento speciale». Le parole del giocatore

Il rossonero Pulisic ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver ricevuto il premio “US Soccer Male Player of the Year” per il 2023.

PRIMO RICORDO – «Il mio primo gol con il Milan [vs Bologna]. E’ stato un momento speciale»

L’INTERVISTA COMPLETA DI PULISIC

