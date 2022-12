Il Brasile potrebbe essere l’unica nazionale a chiudere i gironi dei Mondiali a punteggio pieno con tre vittorie su tre

Alle ore 20 inizia Camerun-Brasile. E per i verde-oro, che annunciano un forte turn-over affinché chi ha giocato di più risparmi le energie e le riserve si mettano in luce, potrebbe essere in caso di vittoria l’unica squadra a chiudere la fase a gironi a punteggio pieno.

Un obiettivo minimo ma significativo, fallito in precedenza da Francia e Portogallo che hanno perso l’ultimo incontro.

L’articolo Qatar 2022, Brasile unico a punteggio pieno? proviene da Calcio News 24.

