Qatar 2022, l’Iran vola al Mondiale mentre il suo paese è ormai da tempo sull’orlo di una guerra civile. Le ultime

Come sottolineato dal Messaggero, l’Iran è volato in Qatar per il Mondiale mentre il suo paese è sull’orlo di una guerra civile da ormai diversi mesi dopo la morte della giovane Mahsa Amini.

Reperire notizie e vivere liberamente è sempre più complicato per un paese che può per un attimo “dimenticare” la situazione grazie ad Azmoun e compagni, chiamati ora a giocare per risollevare nel morale un popolo attualmente a terra.

